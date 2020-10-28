شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "الصندوق الأسود" لـ منى زكى اليوم بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم الأربعاء، فيلم "الصندوق الأسود" للنجمة منى زكى بجميع دور العرض السينمائية ويشاركها فى البطولة كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وتتولى إنتاجه شركة سينرجى وأفلام مصر العالمية ونيو سنشرى، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات كبيرة فى شباك التذاكر.

وتجسد منى زكي دور ياسمين التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم. تحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود والذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات.

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ومن خلال الإعلان الرسمي للفيلم نرى ياسمين وقد أصبحت وحدها في مواجهة لصّين، يؤدي دورهما كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها هو الآخر للخطر، فهل سيصمد الجنين أمام كل هذه المطاردات العنيفة حتى النهاية؟

الفيلم من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى.