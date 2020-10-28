شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تبحث عن مواهب جديدة للمشاركة فى مسلسلها الرمضانى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث النجمة يسرا عن مواهب جديدة للمشاركة فى مسلسلها الرمضانى المقبل، والذى يتولى إخراجه سامح عبد العزيز، حيث استقرت يسرا على الفكرة الرئيسية للعمل لكن لم يستقر صناع العمل على الاسم النهائى للعمل، ومقرر عمر كاستينج للعديد من المواهب الجديدة الشابة مثلما حدث فى مسلسلها الأخير "خيانة عهد" لتدعم المواهب الجديدة.

يذكر أن يسرا كشفت عن مسابقة بعنوان "حريف تمثيل"، لتدعم بها الشباب الجديد وأطلقت الخدمة خلال فعاليات مهرجان الجونة فى دورته الرابعة، لمساندة العديد من المواهب، وهى عبارة عن أن يسجل فيها المتسابق مقطع فيديو لمشهد تمثيلى قصير، يحاكي أحد الشخصيات بأفلام ومسلسلات يسرا، سواء كان الدور يخص يسرا أو غيرها من الممثلين.

وبعد تحميل الفيديو على الموقع الخاص بالخدمة، تبدأ مرحلة التصويت بعد ذلك، ويتم إعلان الفائز بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات شهرياً. وإضافة لهذا تختار يسرا فائز آخر، ليقدم الاثنان تجربة أداء تمثيلي أمامها، والفائز منهما سينال فرصة ذهبية للتمثيل معها في مسلسلها المقبل خلال موسم رمضان 2021.

وعن المسلسل فهو من إنتاج شركة العدل جروب (المنتج جمال العدل) الذين سبق وأن قدمت معهم العديد من الأعمال، وتشارك في الإنتاج شركة سينرجي (تامر مرسي)، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.