“الحفرة” يتفوق على “نهضة السلاجفة” و”ابنة السفير”

متابعة بتجــــــــــــرد: احتفل جمهور مسلسل “الحفرة” بعودته لتصدّر نسبة المشاهدة بعد فترة تراجع وتفوّق مسلسلات أخرى عليه. ففي الموسم الماضي أطاح به مسلسل “ابنة السفير” الذي تفوّق عليه لفترة وتصدّر نسبة المشاهدة.

وفي بداية هذا الموسم كانت الصدارة ليلة الاثنين للمسلسل التاريخي “نهضة السلاجفة العظمى”، والذي تصدّر لمدّة أربع أسابيع نسبة المشاهدة، ولكن هذا الأسبوع تراجع عن المرتبة الأولى ليحلّ محلّه مسلسل “الحفرة”.

وشهد مسلسل “ابنة السفير” تراجعاً كبيراً، وحلّ في المرتبة الأخيرة بين المسلسلات التي تعرض مساء الاثنين، وجاء مسلسل “التفاحة الممنوعة” في المرتبة الرابعة.

تصدّر مسلسل “الحفرة” نسبة المشاهدة اعتبره جمهور المسلسل عودة الوضع إلى طبيعته وعودة الصدارة للملوك على حد تعبيرهم، وسخروا من جمهور “ابنة السفير” ومن أحداث المسلسل المليئة بالصراخ والبكاء. فيما شنّ جمهور “ابنة السفير” غضبهم على إعلانات المسلسل، وخصوصاً الإعلان الثاني الذي كشف خلاله أحداث الحلقة وأحرقها مما اعتبروه سبباً في تراجع نسبة المشاهدة.