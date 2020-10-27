حسن الردّاد يُنقذ صنّاع “تحت تهديد السلاح”

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد انسحاب الفنان هاني سلامة لأسباب غير واضحة، أعلنت الشركة المنتجة لفيلم “تحت تهديد السلاح” عن موافقة الفنان حسن الرداد ليكون بطل الفيلم، على أن يتم التعاقد مع أبطال جدد خلال الفترة المقبلة استعداداً لانطلاق التصوير، كما يواصل مخرج العمل ماندو العدل معاينة أماكن التصوير وترشيح أسماء من النجوم للمشاركة في الفيلم بجانب الرداد، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

وكان آخر أعمال حسن الرداد في السينما فيلم “توأم روحي”، والذي شاركته في بطولته أمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وهو من تأليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل وتواجههما مشاكل وعقبات كثيرة تجعل من حبّهما شيئاً مستحيلاً تحقيقه على أرض الواقع.

يُذكر أن هاني سلامة غائب عن السينما منذ تسع سنوات كاملة، حيث قدّم آخر أفلامه “واحد صحيح” عام 2011، من تأليف تامر حبيب، وإخراج هادي الباجوري، وشارك في بطولته رانيا يوسف وعمرو يوسف وبسمة وكندة علوش وياسمين رئيس، ليستمر هذا الغياب بعد انسحابه من “تحت تهديد السلاح” الذي كان مقرراً أن يعود به إلى السينما.