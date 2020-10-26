نتفليكس تسدل الستار على "مغامرات سابرينا المخيفة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شبكة نتفليكس انتهاء مسلسل الرعب الشهير Chilling Adventures of Sabrina (مغامرات سابرينا المخيفة) في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

المسلسل مقتبس عن سلسلة قصص مصورة تحمل الاسم نفسه، وطرحت لأول مرة عام 2018، قبل أن تعلن نتفليكس إنهاء السلسلة عند الجزء الـ4 وإلغاء أي مواسم قادمة.

ووفقًا لموقع "يونلاد" البريطاني، وعد صناع المسلسل المعجبين، بنهائي مليء بالتشويق والإثارة لأحداث المسلسل الخارق للطبيعة، إذ نشر الحساب الرسمي للمسلسل على موقع تويتر: "كل ذلك يقودنا إلى مغامرة أخيرة تقشعر لها الأبدان، الفصل الأخير سيأتي لاحقًا هذا العام".

وحاول المعجبون إنقاذ المسلسل من خلال التقدم بعريضة تتضمن 200 ألف توقيع لوقف إلغاء المسلسل، لكنها ذهبت سُدى، بعد إصرار نتفليكس على إنهاء المسلسل بموسم رابع وأخير.

ويصدر الجزء الرابع في 31 ديسمبر/كانون الثاني، حيث يستكمل مغامرات المراهقة سابرينا في عالم السحر والمشاكل التي تواجهها في حياتها اليومية.



