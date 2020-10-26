بماذا وعد رامي صبري جمهوره للعام القادم؟

متابعة بتجـــــــــــرد: لم يمنع فيروس كورونا المستجد الفنان المصري رامي صبري من طرح أعمال غنائية جديدة، حيث شهد العام الحالي 2020 صدور أغنيات عدّة له.

وتمنى رامي صابري أن تكون أغنياته قد نالت إعجاب الجمهور، كما وعد المتابعين بأغنيات جديدة ومختلفة كليًا في الأشهر المقبل.

وقال رامي صبري عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”: “أتمنى الأغاني الفترة الأخيرة تكون عجبتكم وتحديدًا 2020، نتقابل ان شاء الله في السنة الجديدة 2021 بشغل جديد خالص عن اللي بتسمعوه”.

وكان رامي صبري قد طرح مؤخرًأ أغنيتين، الأولى بعنوان “خليني أشوفك تاني” وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة في أسبوعين، وأغنية “مش مرتاحين” تتر مسلسل “طلقت نفسي” وحققت ما يقارب المليون المشاهدة في أقل من أسبوع.