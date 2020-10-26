في صورة قديمة – هل تغيرت أصالة نصري كثيرًا؟

متابعة بتجـــــــــــرد: استرجع الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة جمعت الفنانة السورية أصالة نصري وشقيقتها ريم. وبدت كل منهما بشكل مختلف إلى حد ما عن شكلها الحالي. وبدا أن الصورة التقطت قبل أن تخسر أصالة وزنها وهذا ما ركزت عليه الكثير من التعليقات. كما أشار معظم المتابعين إلى أن ريم تغيرت كثيراً عما هي عليه اليوم.

ويشار إلى أن العديد من الصور والفيديوهات التي أخذت من أرشيف الفنانة السورية نشرت مؤخراً على عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” وكان آخرها مقطع سجل لها وهي في سن الـ14 أثناء مشاركتها في برنامج “ستوديو 85”.

وخلال المقابلة التي أُجريت معها وظهر فيها الفنان الراحل سهيل عرفة، والد الفنانة السورية أمل عرفة، قالت أصالة إنها ترغب في أن تصبح طبيبة وإنها لن تسمح لعملها في مجال الفن بأن يؤثر سلباً على دراستها.

وفي الحلقة نفسها التي قدمها الإعلامي اللبناني الراحل حكمت وهبي، أشار سهيل عرفة إلى أن علاقة صداقة جمعته ووالدها الفنان مصطفى نصري وأن أصالة تتمتع بالموهبة وتستحق الدعم.