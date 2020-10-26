جديد محمد شاكر "شخص ما" اهداء لعروسه

"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان الشاب محمد شاكر، أغنية جديدة بعنوان "شخص ما"، من كلمات الشاعر نادر عبدالله، ومن ألحان خالد عز، وتوزيع موسيقي أماديو.
واهدى أغنيته الجديدة لعروسه كاترينا مراد، حيث قام بغنائها لها خلال حفل زفافه.
ويقول مطلع الأغنية التي تحمل عنوان "شخص ما": "صـحيَ إِحسـاس فِـيَّا كـنت ملَـجِّــــمَاه.. حَـــــرَّك الـقَـلـب اللِي كُـنت مـحَـجِّــمَاه فِي الحَياة دِي وجُودُه كَان فَارِق كِتير.. وَ أنَــا فُــوق الـنَّاس بـحَالها مـنَـجِّـــمَاه".
وكان الفنان الشاب قد احتفل بزفافه في أحد الفنادق بدولة خليجية، دون حضور أفراد أسرته بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19».
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