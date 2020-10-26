تراند اليوم : للرجالة .. إتعلم تتدلع مراتك علي طريقة أحمد فهمي : بيربطلها الكوتش

علّق الفنان أحمد فهمي على تساؤلات الجمهور حول عدم حضوره هو وزوجته الفنانة هنا الزاهد، حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة الماضي.

كتب فهمي ساخرا عبر حسابه على Twitter: “إن شاء الله هروح مهرجان قريب وربنا يكرمنى ورباط جزمة هنا يتفك مثلاً وأوطى اربطلها الجزمة عشان يتقال عليا كيوت وقد إيه جميل”.

يُذكر أن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، انطلقت مساء الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.