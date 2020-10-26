تراند اليوم : أروي جودة هتعلمك تغني بنت الجيران بالإنجليزي – فيديو

نصحت الفنانة أروى جودة من يطيلون النظر للمرآة بتجنب التدقيق في جميع تفاصيل الوجه لفترة طويلة.

ولعبت أروى جودة، خلال مقابلة مع قناة ON في مهرجان الجونة السينمائي، لعبة المرآة فكانت إجاباتها:

– عند سؤالها عن فنان غنى للمرآة، تذكرت أروى جودة أغنية “مرايتي” من فيلم “كاراميل”، وهي من ألحان خالد مزنر، وغناء رشا رزق، وكلمات تانيا صالح.

– نظرت أروى جودة للمرآة وقالت إنها لا ترغب في تغيير أي شيء في شكلها، لكن الحر أفسد المكياج وهي بحاجة لإصلاحه.

– نصيحتها لنفسها أمام المرآة كانت شرب الكثير من الماء، والحصول على قدر أكبر من النوم.

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– قالت أروى جودة إنها لا تستطيع تقييم جمالها بالدرجات، فهذا لن يكون تصرفا لائقا.

وأضافت أروى جودة أنها لا تنظر للمرآة إلا قبل حضور حدث ما، وأن من يدقق في كل تفاصيل وجهه في المرآة قد ينتهي به الأمر إلى كره نفسه، والناس على أي حال يروننا بطريقة أخرى.

كما حاولت أروى جودة الاستجابة لطلب المذيع بغناء “بنت الجيران” بالإنجليزية.

وانطلقت مساء الجمعة فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر، ويعرض المهرجان في هذه الدورة 65 فيلما من 42 دولة.