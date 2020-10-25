زين مالك يشعل ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بهذه العبارة الدينية

رنا صلاح الدين - تسبب المغني البريطاني-الباكستاني زين مالك في ردود فعل واسعة على الإنترنت، بعد نشر تعليقه على فوز أسطورة الفنون القتالية حبيب نور محمدوف يوم السبت.

شارك العضو السابق في فرقة One Direction متابعيه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر للإشادة بـ الرياضي، بعد ان أعلن نجم الفنون القتالية الروسي نور محمدوف اعتزاله هذه الرياضة السبت، بالفوز على جاستن غايتي.

كتب زين: "ماشاء الله حبيب". حيث أثار استخدام كلمة "ما شاء الله'' في هذا التغريدة الذي شاركها المغني حالة من الجنون على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بعقيدته، حيث ادعى سابقًا أنه لم يعد يُعرّف نفسه على أنه مسلم.

تساءل بعض المعجبين عما إذا كان مغني قد عاد إلى الإسلام، بينما انتقده آخرون لاستخدامه الكلمة. كما حاول أحد المستخدمين تقديم توضيح قائلًا: "يجب أن يعلم الجميع أن كلمة" ماشاء الله " يستخدمها البعض من غير المسلمين، وهناك فرق بين المسلم غير الملتزم وغير المسلم.