فنانة مصرية تسخر من ياسمين صبري في الجونة

متابعة بتجـــــــــــرد: سخرت الفنانة المصرية ايمان السيد من مواطنتها النجمة ياسمين صبري، بعد لقاء تلفزيوني اجرته على عامش فعاليات انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي. وكتبت السيد في حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك” حواراً من خيالها يحاكي الحوار الذي اجرته ياسمين صبري: “وأعمالك اللي جاية هتتكلم عن إيه؟ بصي أنا بحب الكوكب أوي. -آه يعني عاوزة تناقشي مشاكل الكوكب؟ – لاء هو مافيش مشاكل، Advertisements بس انا بحب اتفرج على زعابيب أمشير وهي بتطير الغسيل. -هتتكلمي عن الزعابيب ! *آه الحاجات اليومية اللي بيمر بيها كيس المخدة ع الحبل دي بتشدني أوي”.

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