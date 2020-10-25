زيادة إلغاء اشتراكات Netflix بعد عرض Cuties بنسبة %800

متابعة بتجــــــــــرد: انخفضت اشتراكات شبكة Netflix، وزاد معدل إلغاء اشتراكاتها بنسبة 800% عقب عرض الفيلم الفرنسي المثير للجدل Cuties للمخرجة السنغالية ميمونة ديكوري.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” أن البيانات التي كشفتها شركتان للتحليلات والدراسات الفنية أوضحت وجود ارتفاع هائل في عدد الذين ألغوا اشتراكاتهم تزامناً مع دعوات مقاطعة الشبكة بعد عرض الفيلم.

خسارة 5 أضعاف

وتتبعت شركة “انتيننا” لتحليل البيانات اشتراكات نتفليكس، موضحة وجود ارتفاع كبير في معدل إلغاء الاشتراكات أو نموها بعد فترة قصيرة من الانتشار الهائل لوسم #CancelNetflix أو #الغوا نتفليكس، وذلك على سوشيال ميديا.

ولاحظت الشركة في منتصف سبتمبر الماضي أن نتفليكس خسرت اشتراكات تقدر بخمسة أضعاف، مقارنة باشتراكات الشهر الذي سبقه، بعد أيام من عرض الفيلم.

ردة فعل

في سياق متصل، أوضحت شركة “ييبيت داتا” في منتصف سبتمبر الماضي أن معدل الإلغاء في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع بصورة ملحوظة في نهاية الأسبوع من جراء رد الفعل العنيف تجاه الفيلم الفرنسي.

وأشارت الشركة إلى أن الهاشتاغ الذي انتشر بسرعة الصاروخ ضاعف معدل الإلغاء 8 أضعاف مقارنة بشهر أغسطس، ووصلت إلى أعلى معدل لها منذ سنوات عديدة.

استغلال الأطفال

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وثارت حملة هائلة ضد الفيلم الفرنسي بدعوى أنه يشجع على استغلال الأطفال إباحياً، رغم نفي المخرجة والشركة المنتجة ونتفليكس.

ويدور الفيلم حول فتاة مسلمة تدعى إيمي في الـ11 من عمرها تنضم إلى فرقة فتيات للرقص في المدرسة التي تدرس بها، وتواجه صراع حضارات واختلافات في الرؤى مع أمها.

ويتهم المعارضون الفيلم بأنه يظهر الأطفال بصورة خليعة ويشجع على ظاهرة استغلال الأطفال جنسياً المتنامية حول العالم.

خطأ ترويجي

في المقابل، يرى المؤيدون لعرض الفيلم أنه لم يقصد التركيز على المشاهد المثيرة أو الأزياء المتحررة، وأنه حدث خطأ في الفيديو الترويجي للفيلم.

وقالت المخرجة السنغالية ميمونة ديكوري إن الفيلم، الذي تدور أحداثه في ضاحية فقيرة بباريس، استلهمت فكرته من خبراتها الشخصية، وأنه يستهدف الدعوة إلى حماية الأطفال.

نقص حاد

من جانبها، أرسلت منصة نتفليكس رسالة إلى المستثمرين تنص على وجود نقص حاد في الاشتراكات المستهدفة في ربع السنة السابق.

وفي غضون فترة الأشهر الثلاثة التي تنتهي في سبتمبر، انضم 30.2 مليون مشترك لنتفليكس، ويظهر هذا وجود انخفاض حاد في اشتراكات الربعين الأولين من العام، عندما انضم لمشتركيها 16، 10 ملايين مشترك على التوالي.