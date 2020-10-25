إيجي أزاليا تعلن انفصالها عن كارتي

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت المغنية الأسترالية إيجي أزاليا (30 عاماً) انفصالها عن شريك حياتها بلايبوي كارتي.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن إيجي أعلنت نبأ الانفصال عبر منشور على صفحتها على موقع إنستغرام لمشاركة الصور.

وكانت العلاقة بين إيجي وكارتي (24 عاماً) قد بدأت عام 2018، وشهدت علاقتهما طوال هذه الفترة توترات.

وانفصل الاثنان لفترة قصيرة في ديسمبر العام الماضي، مع ذلك أعلنا عودتهما لبعضهما بعد فترة قصيرة.

وفي مطلع مايو الماضي، أعلنت إيجي وكارتي استقبالهما لطفلهما الأول.