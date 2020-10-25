رسميا.. فشل "عقيدة" في دور العرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف الرئيس التنفيذي لشركة الإنتاج السينمائي وورنر بروس جون تي ستانكي أن قرار طرح فيلم Tenet في فترة كورونا لم يكن قرارًا ناجحًا.

وقال "ستانكي" خلال مؤتمر هاتفي للمستثمرين، الأربعاء الماضي: "لا أستطيع القول إن تجربة فيلم عقيدة كانت ناجحة، إلا أننا ما زلنا سعداء بطرح الفيلم".



ووفقًا لموقع "ياهو" البريطاني، عبّر "ستانكي" والقائمون على شركة وورنر بروس عن تخوفهم من مستقبل السينما ودور العرض، وأكد "ستانكي" أنه غير متفائل حتى بعودة الأفلام والإيرادات في بداية العام المقبل.





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وبناءً على هذا التشكك، أعلنت "وورنر بروس" أن خطة طرح الأفلام في الشهور القليلة القادمة لا تزال محل تساؤل، وأنهم يدرسون كل الخيارات المتاحة أمامهم.

وأضاف "ستانكي": "نحن متشائمون، لا نتوقع تعافي في دور العرض السينمائية قريبا أو في بداية العام المقبل، بل لا نزال نتوقع اضطراب صناعة السينما في الفترة المقبلة".

وتوحي تصريحات "ستانكي" باقتراب موعد تأجيل طرح أفلام الشركة المقررة هذا العام، وعلى رأسهم فيلم "وندر وومن 1984".



