البطل حبيب نور محمدوف يتلقى رقما ضخما بعد اعتزاله!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 07:14 مساءً - منذ 31 دقيقة

لا يزال خبر اعتزال بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نور محمدوف يشكل صدمة لكل محبيه حول العالم، إذ فاجأ حبيب جمهوره الكبير بعد فوزه بالنزال البارحة بإنهاء مسيرته الرياضية الزاخرة بالفوز بدون أي خسارة على الإطلاق.

وحصل حبيب نورمحمدوف على 10 ملايين دولار من أموال الجائزة خلال مسيرته، باستثناء مكافآت التلفزيون ومبيعات البث عبر الإنترنت.

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وفي تقرير نشره موقع “Sportekz” الرياضي تلقى نورمحمدوف 10 آلاف دولار كمدفوعات مضمونة و10 آلاف دولار مكافأة للفوز. في اللقاء الأخير ضد الأمريكي جاستن غايتجي، كان مبلغ المدفوعات المضمونة 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى أنه حصل على 90 ألف دولار على شكل مكافآت. وحصل على نفس المبلغ عن اللقاء السابق ضد الأمريكي داستن بويرير.

وفاز حبيب على جاستن غايتجي ليحقق الانتصار الـ29 على التوالي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، وهي المرة الثالثة التي يدافع فيها عن حزام البطولة.

وانهار حبيب باكيا في وسط الحلبة عقب فوزه بالنزال، وعندما نهض خلع قفازاته معلنا اعتزاله بشكل مفاجئ، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من تموز/ يوليو الماضي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته.

ولد حبيب في منطقة داغستان الروسية. بطل العالم مرتين في قتال السامبو وبطل العالم للوزن الخفيف في بطولة القتال النهائي (UFC)، في سجله 29 انتصار بدون أي خسارة، وبذلك يعتبر صاحب أطول سلسلة انتصارات (متواصلة) في الفنون القتالية المختلطة (MMA)، وهو أول روسي يفوز بلقب UFC. واعتبارًا من 8 أكتوبر 2018، أصبح يحتل المرتبة الثانية في الترتيب الرسمي لبطولة القتال النهائي.