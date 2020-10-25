عرض ثالث لفيلم "الرجل الذي باع ظهره" بمهرجان الجونة السينمائي اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان الجونة اليوم الاحد في التاسعة إلا ربع بقاعة أوديماكس، عرضا ثالثا لفيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية، والذي فاز بجائزتين فى الدورة الـ 77 لمهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.
فيلم "الرجل الذى باع ظهره" سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.
الفيلم يرصد رحلة الشاب السورى، سام على، المهاجر إلى لبنان، هربا من الحرب الدائرة فى سوريا، يلتقى فى أحد المعارض الفنية، بـ"جيفرى جودفرا" الفنان الأشهر، فى مجال الفن المعاصر، ويتوصلا إلى اتفاق غريب من نوعه، بحيث يرسم على ظهر "سام" جاعلا منه عملا فنيا حيا، مقابل حصوله على فيزا للسفر للقاء حبيبته فى بلجيكا.
ويحصل العمل الفنى المرسوم على ظهره شهرة كبيرة، ويقدر بمبالغ خيالية فى مزادات سوق الفن، فيثير لعاب تجار التحف الفنية، وسخط ناشطى حقوق الإنسان، ليجد "سام" نفسه فى مأزق، يحاول الخروج منه واستعادة حبيبته، الفيلم سبق وشارك كمشروع فى مرحلة التطوير خلال الدورة الثانية لمنطلق الجونة السينمائى الدولى.
وانطلقت الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي أول أمس الجمعة بحفل افتتاح كبير قدمته الاعلامية اللبنانية هيلدا خليفة وحضره العديد من النجوم المصريين والعرب، وتم منح جائزة الإنجاز الإبداعي إلى الممثل الفرنسي الشهير جيرارد ديبارديو، وجائزة الإنجاز الإبداعي إلى مصمم المناظر الاستثنائي أنسي أبو سيف، بينما حصل على جائزة عمر الشريف الفنان الفرنسي المغربي الأصل سعيد تغماوي.
ويعرض المهرجان عددًا من الأفلام السينمائية المميزة المشاركة في أقسامه المختلفة ومن بينها: "واحة" لإيفان إيكيتش و"زهر الربيع" لسوزان ليندون و"بداية" لديا كولمبيجاشفيلي و"أيام أكلة لحوم البشر" لتيبوهو إدكينز، كما تتضمن عروض السجادة الحمراء عرض فيلم "200 متر" لأمين نايفة، والذي فاز بجائزة الجمهور في قسم أيام فينيسيا السينمائية في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي.
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