تراند اليوم : صور غير لائقة تقود طليقة فنان شهير للمحاكمة

تورطت السيدة هند الحناوي، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، في أزمة قضائية جديدة بسبب ابنتها "لينا"، التي اعتادت على نشر صور جريئة يصنفها القانون على أنها "غير لائقة".

وكشفت المحامية المصرية إيناس لحظي، الوكيل القانوني للفنان أحمد الفيشاوي، تفاصيل دعوى قضائية جديدة كانت قد أقامتها ضد هند، تتهمها فيها بارتكاب جريمة تعريض طفلة أحمد الفيشاوي للخطر.

وذكرت إيناس لحظي، أن الدعوى أقيمت منذ عدة أشهر تم الفصل في قبولها أمس السبت، إذ جرى تحديد جلسة بتاريخ الأول من ديسمبر المقبل.

وأوضحت إيناس لحظي، أن النيابة العامة قررت في أمر الإحالة بأنها جلسة محاكمة جنائية عاجلة، لارتكابها جريمة تعريض الطفلة لينا للخطر، عقب قيام "لينا" بنشر صور غير لائقة.

وأكدت "لحظي" أن محكمة مصرية أصدرت حكما بأن ما تتلقاه "لينا أحمد الفيشاوي" من تعليم ببريطانيا يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي، لافتة إلى أن الأم انشغلت بالقضايا الخاصة بالنفقة للتربح من وراء الأب والسعي وراء حبسه.

وأضافت المحامية المصرية أنه سيتم استجواب هند الحناوي بشأن عدم دخول ابنتها مصر منذ أكثر من 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى قطع صلة الرحم بينها وبين والدها وأسرته.

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في ذات السياق، أكدت محامية أحمد الفيشاوي أن الجدة قد يكون لها دور في تلك القضية واستدعائها كون الأم ليس لها صفة قانونية بشأن "لينا"، كون الجدة للأم هي التي صدر لها حكم ضمها أحضانها منذ عام 2017 ولم تقم بتنفيذه.

ولفتت إلى أن الجدة تتقاضى أجر حاضنة ونفقة مأكل وملبس للصغيرة "لينا"، منوهة بأن الجدة تعيش هنا بمصر ولكنها تركت الطفلة تعيش مع زوج أمها الغريب عنها في إنجلترا.

وكانت محكمة الأسرة في مصر قد قضت بزيادة مصروفات "نفقة صغير" الخاصة بلينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي من زوجته السابقة هند الحناوي إلى 20 ألف جنيه مصري.

يأتي هذا بعدما تقدم المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن مطلقة الفيشاوي، بحافظة مستندات وأوراق رسمية تفيد بارتفاع صافي دخل أحمد الفيشاوي، كما تقدم بشهادة من نقابة المهن التمثيلية محصور بها عدد المسلسلات واﻷفلام التي شارك فيها، وهو ما دعمته تحريات الأجهزة الأمنية.