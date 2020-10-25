تراند اليوم : الحشرات تقتحم قبر ممثلة مصرية شهيرة توفيت بكورونا.. وابنتها ترد

كشفت واحدة من معجبات الممثلة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي عن الحالة التي ظهرت عليها مقبرتها، وتسلل الحشرات إليها، الأمر الذي عزته ابنتها إلى إجراء ترميم فيها منذ عام.وتوفيت الجداوي في يوليو الماضي عن عمر ناهز 82 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا ، وتم دفناه في مقابر أسرتها بحي البساتين (جنوبي القاهرة).

وقالت المتابعة مخاطبة ابنة الممثلة الراحلة، أميرة مختار إنها رأت فيديو لمقبرة وهو محطم من الداخل وتدخله الحشرات.

وتابعت: "الله يرحمها، معلش يا أميرة تقبلِ مني الكلمتين، أنا دخلت على فيديو طلعلي المدفن بتاع مدام رجاء، هو مالو المدفن مكسر وكأنو صار له سنين، ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة وتدخل فيه الحشرات، والله حزنت لأننا نحبها وفنانة شيك وكل العالم حزن عليها، وهي صارت بتهم كل الناس، ياريت يترتب المدفن ويكون يليق بفنانة قديرة، وأنا استسمحك يا أميرة لو اتدخلت بس حزنت عليها ياريت تأخذها بعين الاعتبار.. كانت كل التعليقات هي بنتها فين؟".

وردت ابنة الجداوي بأن المقبرة للتعرض للترميم منذ أكثر من عام وهي غير مسؤولة عنها، وقالت "هو بالفعل هو تحت الترميم من أكثر من سنة، ومازال تحت الترميم والفتحة الخلفية لأن هذه المساحة سوف تؤخذ لتكملة الشارع، أما عن سؤال اين ابنتها فأنا غير مسؤولة عن الترميم، هناك كِبار العائلة هم المسؤولين، ومامي كانت تدير ذلك لأنها الكبيرة لكن المدفن ده مدفن العائلة وأنا أصغر العائلة".

وأضافت "وشكرًا للاهتمام وكما كانت تقول أمي، مش مهم فوق شكله إيه، المهم تحت منور قد إيه، اللهم أَنِر قبورنا جميعًا".

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وفي مايو الماضي، أصيبت الجداوي بالفيروس، ونقلت على أثره للعلاج في مستشفى للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق) حيث تلقت العلاج لمدة 43 يومًا.

والجداوي (مواليد 1938) هي ابنة شقيقة الراقصة الشهيرة تحية كاريوكا، وأشهر عارضة أزياء وممثلة في زمن الفن الجميل، وصاحبة لقب "أنيقة السينما المصرية" آنذاك.

بدأت حياتها الفنية عام 1958، وشاركت نجوم السينما المصرية الكبار العديد من الأعمال، أبرزها إشاعة حب، ودعاء الكروان، وأيام في الحلال وبريق عينيك.

كما قدمت عدة مسرحيات، أبرزها "الواد سيد الشغال"، و"الزعيم"، و"الثعلب في الملعب"، وكانت آخر مشاركاتها الفنية في مسلسل "لعبة النسيان" في شهر رمضان الماضي.