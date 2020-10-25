الحشرات تسكن قبر رجاء الجداوي.. وابنتها تُعلق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت إحدى معجبات الممثلة المصرية رجاء الجداوي، حالة من الجدل بتعليقها حول حالة قبر الفنانة الراحلة، وانتشار الحشرات حوله.

وأبدت صاحبة التعليق المنشور عبر حساب رجاء الجداوي بتطبيق "أنستقرام" حزنها الشديد على حالة القبر قائلة: "الله يرحمها، معلش يا أميرة تقبلِي مني الكلمتين، أنا دخلت على فيديو طلعلي المدفن بتاع مدام رجاء، هو ماله المدفن مكسر وكأنه صار له سنين، ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة وتدخل فيه الحشرات، والله حزنت لأننا نحبها وفنانة شيك وكل العالم حزن عليها، وهي صارت بتهم كل الناس، ياريت يترتب المدفن ويكون يليق بفنانة قديرة، وأنا أستسمحك يا أميرة لو اتدخلت بس حزنت عليها".



وحمَلت تعليقات المتابعين "أميرة" ابنة الفنانة الراحلة المسئولية بجمل مليئة بالعتاب واللوم أبرزها: "هي بنتها فين؟".

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ودافعت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عن نفسها قائلة: "القبر بالفعل تحت الترميم من أكثر من سنة، ومازال تحت الترميم، والفتحة الخلفية لأن هذه المساحة سوف تؤخذ لتكملة الشارع، أما عن سؤال أين ابنتها فأنا غير مسؤولة عن الترميم، هناك كِبار العائلة هم المسؤولين، ومامي كانت تدير ذلك لأنها الكبيرة لكن المدفن ده مدفن العائلة وأنا أصغر العائلة".

وأضافت: "شكرًا للاهتمام وكما كانت تقول أمي، مش مهم فوق شكله إيه، المهم تحت منور قد إيه، اللهم أَنِر قبورنا جميعًا".

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي رحلت عن الحياة في 24 مايو الماضي، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.