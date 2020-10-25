تراند اليوم : واحد من الناس يتكفل بحالة والد المطربة بوسي – صور

استضاف الاعلامى د. عمرو الليثى فى حلقة أمس الجمعة من برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة الاستاذ محمد شعبان والد المطربة بوسى ، حيث اأدلى بالعديد من التصريحات وكانت له مناشدة بانه يريد اجراء عملية فى عينه، ولكنه لا يستطيع تدبير نفقات العلاج

وعلى الفور استجاب واحد من الناس وتم التواصل مع أحد كبار الاطباء والمتخصيين ، وتم التواصل معاه والذهاب الى العيادة الطبية المتخصصة وبدأ التجهيز لإجراء العملية

ويذكر ان والد المطربة بوسى قد ادلى بالعديد من التصريحات خلال حلوله ضيفاً ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، ومنها انه يعانى من ظروف مادية صعبة فى الفترة الاخيرة وتدهور فى حالته الصحية ، وان بوسى ابنتى كانت تتواصل معى فى الماضى واخر 3 سنيين انقطع التواصل بينى وبينها وتتهرب منى

واضاف محمد شعبان والد المطربة بوسى ان من قام بتربيتها هيا امها ،ولكنى انا ابوها ولا يجب ان تنسى ذلك ولم يحدث عتاب بيننا حول تقصيرى فى بعض الامور

واعترف والد بوسى بتقصيره فى تربيتها ولم يقم برعايتها وكانت تبعتلى المال حتى انقطع هذا الأمر منذ 3 سنوات ، ولا ترد على تليفوناتى

واضاف انها تعاملني بطريقة صعبة ولا تقف بجانبى فى السنوات الاخيرة وتحدثت معها اننى بحاجه الى عمليه بعينى وعداد المياه يحتاج الى 10 آلاف جنيه ، وقالت لى سوف ارسل لك ، ولكنها لم ترسل لى على الرغم انى استلفت فلوس

ولماذا توجهت للإعلام والصحافة أجاب اني يأست من عدم ردها وتهربها منى ، وعندما تم نشر خبر بالجريدة اتصلت بى وقالت انسى ان لك بنت اسمها بوسى ، وقمت بشكواها الى هانى شاكر نقيب الفنانيين ولم يحدث جديد ،

ووجه الليثى فى اخر البرنامج رسالة الى بوسى ان ترضى والدك وتقفى بجواره ، وللاب بمحاولة السماح ولا يغضب عليها

يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة والسبت على شاشة الحياة

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