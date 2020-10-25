موسيقى فقط.. شاهد عمرو دياب يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "الجو جميل"

رنا صلاح الدين - طرح النجم عمرو دياب، البرومو الدعائي التشويقي لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "الجو جميل".

ونشر الهضبة فيديو موسيقي فقط، كنوع من الترويج والتشويق، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، دون الكشف عن موعد طرحها.

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على صعيد آخر ظهر عمرودياب، الجمعة الماضية في أحد حفلات الزفاف، الذي كان مرتبط بإحيائها، وبمجرد أن دخل الهضبة الحفل كان محل أنظار الجميع، وذلك لكونه قام بعمل نيولوك جديد، حيث قام الهضبة بتغيير لون شعره، وأصبح لونه أصفر، وهو ما جذب انتباه الجميع.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب طرح أمس السبت أحدث أغنياته، وهي أغنية "أهي أهي"، الذي يقدمها على طريقة الدويتو مع المطربة اللبنانية إيريني بابادوبلي عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي.