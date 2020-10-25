رنا صلاح الدين - أشاد نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بصوت كل من عمر كمال وحسن شاكوش، خلال حلقته مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها الجديد "السيرة".
وقال هاني:"عمر كمال صوته حلو وملحن هايل وغنيت أغنية أبويا من ألحانه وهي من العلامات الحلوة اللي عملتها الفترة الاخيرة.. بس عايزين يبقى في التزام".
وقدم هاني الأغنية الشهيرة "بنت الجيران" التي تخطت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، مؤكدًا:"الغنوة حلوة وعجباني جدا، وأنا مش ضد الاغاني الشعبية ومش ضد المزيكا بتاعت المهرجانات بس احنا ضد الاسفاف اللي في الكلام اللي بيتغنى على النوعية دي".
وعبر الفنان عمر كمال عن سعادته بكلام هاني شاكر ، ونشر مقطع الفيديو الذي تحدث فيه بالإيجاب عنه، معلقًا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"وأنت استاذنا واحنا بنحبك واللى جاى مفيهوش إسفاف".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بعد الإشادة به وغنائه "بنت الجيران.. عمر كمال لـ هاني شاكر: "اللى جاى مفيهوش إسفاف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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