- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة رانيا يوسف، في حفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته الرابعة لسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما رأى آخرون إن إطلالتها هذه المرة موفقة غير مبالغ فيها.
وشاركت رانيا، جمهورها بصورة من حفل الافتتاح وهي على السجادة الحمراء، على طريقة "الكوميكس" ظهرت فيها وخلفها السيدة التي ظهرت في الفيديو المنتشر للراقصة البرازيلية لورديانا، وهي ترقص على مهرجان "اخواتي".
رانيا يوسف
ويبدو أن الصورة المنتشرة لرانيا لم تغضبها على الإطلاق، ونشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"،واكتفت بوضع إيموجي ضاحك.
وتألقت رانيا على الريد كاربت بفستان فاتح اللون به فتحة كبيرة من الرجل اليسرى، وفضلت تسريحة شعر بسيطة وعدم انسداله على كتفيها.
يذكر إن القائمين على مهرجان الجونة يحرصون على إتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الصحية، وفقًا للتنسيق مع فريق وزارة الصحة المتواجد بالجونة.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| السخرية من إطلالة رانيا يوسف على طريقة الراقصة "لورديانا".. والفنانة تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.