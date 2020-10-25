صورة| السخرية من إطلالة رانيا يوسف على طريقة الراقصة "لورديانا".. والفنانة تعلق

رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة رانيا يوسف، في حفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته الرابعة لسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما رأى آخرون إن إطلالتها هذه المرة موفقة غير مبالغ فيها.

وشاركت رانيا، جمهورها بصورة من حفل الافتتاح وهي على السجادة الحمراء، على طريقة "الكوميكس" ظهرت فيها وخلفها السيدة التي ظهرت في الفيديو المنتشر للراقصة البرازيلية لورديانا، وهي ترقص على مهرجان "اخواتي".

رانيا يوسف

Advertisements

ويبدو أن الصورة المنتشرة لرانيا لم تغضبها على الإطلاق، ونشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"،واكتفت بوضع إيموجي ضاحك.

وتألقت رانيا على الريد كاربت بفستان فاتح اللون به فتحة كبيرة من الرجل اليسرى، وفضلت تسريحة شعر بسيطة وعدم انسداله على كتفيها.

يذكر إن القائمين على مهرجان الجونة يحرصون على إتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الصحية، وفقًا للتنسيق مع فريق وزارة الصحة المتواجد بالجونة.