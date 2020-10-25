بالصور.. بسمة تتألق بفستان من تصميم درة.. ما رأيك به؟

رنا صلاح الدين - أطلت الفنانة المصرية بسمة في فعاليات أول أيام مهرجان الجونة، بإطلالة رقيقة لفتت أنظار الجميع.

بسمة

بسمة ظهرت مرتدية فستان بسيط باللون الروز مكشوف الكتفين والذراعين، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها، وتزينت بمكياج ترابي كثيف.

بسمة

الفنانة المصرية استعرصت فستانها من خلال مجموعة صور نشرتها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وكشفت أن فستانها من تصميم الفنانة التونسية درة بمشاركة مصمم الأزياء كريم كوجاك.

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بسمة

بسمة كتبت: “حبيت الفستان من تصميم درة وكوجاك، بسيط وفي الصميم”، فردت عليها الفنانة درة بقولها: “يجنن عليكي يا حبيبتي تبدين رائعة”.

وقد حاز الفستان على إعجاب الجمهور، وأثنوا على ذوق بسمة، كما أكدوا على براعة درة في التصميم.

بسمة