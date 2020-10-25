تراند اليوم : حمادة هلال يوجه رسالة صادمة إلى محمد رمضان.. اتفرج

توك شو

علق الفنان حمادة هلال على تشابه اسم أغنيته مع اسم الأغنية التي سيطرحها الفنان محمد رمضان تحت عنوان «الشرع محلل أربعة»، قائلًا: «ليست خناقة محمد رمضان أخي وربنا يوفقه».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إنه حصل على تصريح باسم الأغنية من المصنفات الفنية منذ 4 أشهر، مشيرًا إلى أنه أجل الأغنية لفترة وفاة والدته.

وأشار إلى أن الأغنيتين تختلفان في المضمون رغم تشابه الاسم، موضحًا أنه قرر تغيير اسم الأغنية عندما أعلن خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن التعبير خاطئ.

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وأوضح أنه تلقى اتصالًا من الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، لتغيير الكلمة، مضيفًا أنه تواصل مع الشاعر والمسؤولين عن مواقع التواصل، بعد حديثه مع «الجندي».

وتابع عن انتهاء المشكلة مع رمضان: «معي ورق وهذا حق مؤلف وملحن، الحق للي معاه ورقه ومصنف كلامه، حتى لو كلمة وعنوان متسجل في المصنفات فهو حق خالص».