ريهام عبد الغفور تكشف حقيقة غيابها عن افتتاح الجونة.. هل هي حامل؟

رنا صلاح الدين - أثارت الفنانة ريهام عبد الغفور الكثير من التساؤلات حول عدم حضورها افتتاح مهرجان الجونة، الذي حضره نخبة كبيرة من نجوم الفن.

وسأل متابع عن السبب وراء عدم حضورها افتتاح المهرجان في دورته الرابعة، ليرد متابع علي بأن السبب هو حملها.

ونفت ريهام هذا التعليق من خلال ردها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:" "محصلش ابني الصغير عنده 8 سنين".

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ريهام عبد الغفور

على جانب آخر قرر القائمين على مسلسل "إلا أنا"، إضافة حكايةجديدة له حتى يكون 7 حكايات، بعدما كان من المفترض أن يكون 6.

وتقوم الفنانة ريهام عبدالغفور ببطولة الحكاية السابعة، التي تحمل عنوان "ربع قيراط"، وتبدأ في تصويرها بداية من غدا السبت، وتتعاون فيها ريهام مع المخرج أحمد حسن، والسيناريست أمين جمال، ويشاركها بطولتها كلا من الفنانين، مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، وأحمد درويش، وآخرين، ومن المقرر بدء عرض حلقات هذه الحكاية يوم السبت 7 نوفمبر المقبل.