هند صبري لـ"الخليج 365": مهمومة بقضايا المرأة و"أخاف من كل شيء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترى الفنانة التونسية هند صبري أن الفن من أهم الروافد المؤثرة في وعي المشاهد، ويدفعها الإحساس بالمسئولية دائما، لتقديم أعمال مختلفة.

تنتقل هند صبري من شخصية لأخرى برشاقة، فهي تمتلك رصيد كبير من الموهبة، ولديها وعي يؤهلها لاختيار أعمال مهمة ولافته للجمهور والنقاد، ولا يتوقف شغف النجمة التونسية عند الفن فقط، إذ تحرص على القيام بدورها الاجتماعي، لذا تساند قضايا المرأة العربية بكل قوة في أعمالها وآرائها، وتلعب دورا رائعا من خلال عملها كسفيرة ضمن برنامج الأغذية العالمي.







”الخليج 365” التقت هند صبري للحديث حول مشروعها الفني الجديد مع شبكة نتفلكس العالمية، وأعمالها الجديدة مثل مسلسل "هجمة مرتدة"، وفيلم "كيرة والجن" أمام النجم المصري أحمد عز، وأهم الجوائز التي حصلت عليها خلال مسيرتها الفنية.

ـ بداية ما هي ملامح مشروعك الفني مع شبكة نتفلكس؟

سعيدة جدا بهذه التجربة، وأتمنى أن تحقق نجاحا، فشبكة نتفلكس عالمية وتحظى بمتابعة كبيرة من كل شعوب العالم، والتعاون معها أمر جيد ورائع، وأقدم مع نتفلكس عمل كوميدي، ومن المحتمل عرضه في رمضان 2021.





ــ هل تهدد المنصات الرقمية شاشة التليفزيون؟

يجب الاعتراف بوجود منافسة قوية بين المنصات الرقمية والتليفزيون، لكن في الوقت نفسه مازال لشاشة التليفزيون سحرها القوي وجمهورها الذي يجلس أمامها، ويتابعها بشغف.





ـ وماذا عن السينما؟

لدور العرض السينمائي وضع شديد الخصوصية، لأن مشاهدة فيلم في دار العرض تعد فسحة جميلة تحرص عليها الأسر العربية، والتواجد داخل القاعة مع الأصدقاء أو الأسرة أمر جميل، لذا أرى أن المنصات الرقمية لن تكون بديلا عن دور العرض مهما حدث، وبشكل عام يجب الاعتراف بأن ظهور المنصات ظاهرة صحية، لأن التطور مطلوب والمنافسة بين كل هذه الوسائط، تأتي بنتائج جيدة لصالح المشاهد.





ـ ما هي الأعمال التي ساهمت بشكل واضح في صنع نجوميتك؟

أعمال كثيرة ساهمت في تقريب علاقة الود بيني وبين الجمهور، بداية من فيلم "مذكرات مراهقة" للمخرجة إيناس الدغيدي، ومرورا بأفلام رائعة مثل "عمارة يعقوبيان، الممر، الجزيرة، الكنز، أحلى الأوقات، إبراهيم الأبيض"، ولكل تجربة جمالها وتأثيرها في مشواري.

ـ ماذا تعني الجوائز بالنسبة لك، وما هي أهم جائزة في مشوارك؟

الجوائز مهمة بالنسبة للفنان، لأنها باختصار شديد تعد دليل قوي على أنه يسير في الطريق الصحيح، والجمهور والنقاد يتابعون إنتاجه، وحصدت خلال مشواري على جوائز مهمة مثل جائزة فاتن حمامة، وقرطاج، وأعتبر حب الجمهور أفضل ما حصدته خلال مسيرتي الفنية.





ـ تعودين للدراما بمسلسل "هجمة مرتدة".. حدثينا عن دورك؟

العمل يضم كوكبة كبيرة من نجوم التمثيل وفخورة بالعمل معهم، وهو من ملفات من المخابرات المصرية، وأتمنى أن يحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، فهو إنتاج ضخم جدا، وكل فريق العمل يبذل مجهود كبير، لتقديم أفضل ما لديه.

ـ هل شعرت بالغضب عندما خرج مسلسل "هجمة مرتدة" من سباق رمضان 2020؟

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لم أشعر بالغضب، أنا مؤمنة بأن كل شيء نصيب، وانتشار فيروس كورونا أربك كل شيء، وتأثر الجميع بهذا الفيروس الذي أجبر الناس على الجلوس في المنازل لتفادي العدوى.

ـ ماذا تغير في هند صبري بعد جائحة كورونا؟

كنت مرعوبة على أسرتي، وأشعر بالخوف من كل شيء، فعائلتي مصدر سعادتي، ومثل كل إنسان طبيعي كنت أهتم بكل شيء حولي، وأطبق الإجراءات الوقائية، والاحترازية، لحماية أسرتي من أي خطر.





ـ جمعك أكثر من عمل بالفنان أحمد عز.. ما السر؟

توجد حالة من التفاهم بيننا، فقد بدأنا معا في فيلم "مذكرات مراهقة"، وأعتبره رفيق الدرب، وصديق عزيز، ودائما يصب التفاهم في صالح المتلقي.

ـ ما حقيقة تجسيدك شخصية الملكة نازلي في فيلم "كيرة والجن"؟

لن أتحدث عن دوري في الفيلم تقديرا لتعليمات الشركة المنتجة، ولكن متفائلة جدا بهذا الفيلم لأنه مكتوب بشكل رائع، والمخرج مروان حامد يمتلك دائما رؤية مبهرة.

ـ إلى أي مدى باتت مواقع التواصل الاجتماعي مهمة للفنان؟

مواقع التواصل الاجتماعي تشكل دور هام في حيان الفنان، على سبيل المثال أعتمد عليها في إيصال وجهات نظري للجمهور في أي قضية أحب الحديث فيها، وأستخدمها في نشر الحملات الإنسانية والثقافية التي أشارك فيها من خلال دوري كسفيرة ضمن برنامج الغذاء العالمي.





ـ وهل تعتمدين عليها في قياس نجاح أعمالك الفنية؟

المؤشر الحقيقي الذي اعتمد عليها في نجاح أعمالي هو لقاء الجمهور في الشارع، ردود فعل الجمهور تظهر عندما يلتقي الفنان في الشارع، والجميل أنها تكون حقيقة وخالية من التكلف.

ـ ما القضية التي تشغل بالك دائما؟

كل ما يخص المرأة العربية، فأنا مهمومة بقضايا المرأة جدا، وأحاول الدفاع عنها في أعمالي الفنية.





ـ كيف تستطيعين التوفيق بين عملك، ورعاية عائلتك؟

زوجي هو السند الذي يقف بجانبي دائما، وأنا بشكل عام أحب البيت والعائلة، عندما أنتهي من التصوير، أقوم بدوري تجاه أسرتي، وأشعر بالسعادة عندما أساعد "عاليا وليلى" في مذاكرة دروسهم.

ـ ما هي أمنيات هند صبري؟

أحب عائلتي وأخاف عليها من كل شيء، وأتمنى لها السعادة دائما، كما أتمنى أن يختفي فيروس كورونا من العالم، ويعم السلام كل أرجاء الدنيا.



