شكرا لقرائتكم خبر عن "خيط حرير" يدخل مراحل المونتاج الأخيرة استعدادًا للعرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين مراحل المونتاج والمكساج الأخيرة للإنتهاء منه الفترة الحالية، استعدادًا للعرض على إحدى القنوات الفضائية نهاية الشهر الجارى، والعمل تدورأحداثه فى 35 حلقة، وهو العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016.

وطرحت شركة "سينرجي" أول برومو من مسلسل "خيط حرير"، وظهرت فيه بطلة العمل مى عز الدين داخل طائرة خاصة في جو من التشويق والغموض والإثارة، حيث تمتلك مى مجموعة شركات كبيرة مقرها داخل القاهرة ودبى، ويتولى مساعدتها الفنان محمود عبد المغنى، وتدخل فى صراع مع سوسن بدر ونيقولا معوض، كما تبتعد مى عن الكوميديا فى هذا المسلسل وتقدم عمل درامى إحداثه تدور فى إطار اجتماعى.

مسلسل "خيط حرير" يشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغني وسوسن بدر ونيكولا معوض ومي سليم وهنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.