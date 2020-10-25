رسالة مؤثرة من أحمد خالد صالح لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكر الفنان الشاب أحمد خالد صالح والده الفنان خالد صالح برسالة مؤثرة، بالتزامن مع افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي أقيمت أمس.

ونشر أحمد صورة لوالده خلال حضوره إحدى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

علق أحمد صالح على الصورة :"المبهر والمفرح، يديم عليك الإبداع، لقلبي كالعاد، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا بيك على خير يا والدي".

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح، حكاية "لازم أعيش " من مسلسل "إلا أنا" وهي من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج مريم أحمد، وبطولة أحمد خالد صالح وجميلة عوض وخالد أنور وسلمى أبوضيف.