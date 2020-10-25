أرنولد شوارزنيجر يتعافى بعد إجرائه عملية جراحية ثانية في قلبه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أكتوبر 2020 01:40 صباحاً - يظن الكثير من الناس أن أبطال الرياضة والمصارعة وكمال الأجسام حتى الذين توجهوا منهم إلى بطولة أفلام الحركة والأكشن بمنأى عن أمراض العصر ،لكن مرض البعض منهم بدد هذا الظن،وكان آخرهم:الرياضي والنجم السينمائي وحاكم كاليفورنيا السابق النمساوي المولد والأمريكي الجنسية أرنولد شوارزينغر ،الذي ولد بعيب خلقي في القلب منذ ولادته،لكنه كان محظوظاُ بقدرته على توفير مناعة جسدية لنفسه عبر ممارسة الرياضة،وتناول الأغذية الصحية طوال حياته مما منحه قدرة على هزيمة مرضه الذي يخيف الناس العاديين،ويحول بينهم وبين بذل مجهود قد لا يضره لكنه يفيده،فبدأ يمارس رفع الأثقال بسن ال15 من عمره،وفاز مبكراً بلقب "سيد الكون" في عمر ال22،كما فاز بلقب "مستر أولمبيا" سبع مرات متتالية.

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قال إنه يشعر بصحة جيدة للغاية

وبحسب موقع "ديدلاين"،قال أرنولد شوارزنيجر نجم الحركة والأكشن والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريكية،أنه يشعر "بصحة جيدة للغاية" بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب للمرة الثانية خلال عامين.

وكتب شوارزنيجر على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الذي يتابعه فيه 4 ملايين و600 ألف شخص : بفضل الفريق في كليفلاند كلينك،لدي صمام أبهري جديد ليعمل مع الصمام الرئوي الجديد الذي حصلت عليه خلال العملية الجراحية الأخيرة التي خضعت لها ".

وتابع قائلاً: "أشعر بصحة جيدة للغاية وأنا أمشي بالفعل في شوارع كليفلاند وأستمتع بتماثيلكم الرائعة ،شكراً لكل طبيبة وممرضة في فريقي" .

ونشر النجم النمساوي المولد البالغ من العمر "73 عاماً" ،والذي يعاني من عيب خلقي منذ الولادة في القلب صوراً لنفسه مبتسما في سريره في المستشفى ،ويقف أمام عدة معالم في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.