تراند اليوم : نظرة ليلي علوي بتمثل الشعب المصري في 2020 – فيديو

أثارت صورة جمعت ما بين الفنانة الشابة ياسمين صبري، والنجمة ليلى علوي على سجادة مهرجان الجونة، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية.

الصورة التقطت خلال حوار كانت تجريه ياسمين صبري مع برنامج “ON GOUNA” عبر شاشة ON E، من على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، وصادف ذلك وجود ليلى علوي من خلفها وهي تنظر إليها.

وتداول عدد من رواد الشبكات الاجتماعية الصورة عبر حساباتهم، مصحوبة بتعليقات من بينها: “ياسمين صبري: 2020 سنة حلوة أوي بالنسبالي الحياة حلوة يا جماعة، ليلى علوي تمثلني جدا – كلنا بصوت ليلى علوي 2020 كانت إيه؟ – نظرة ليلى علوي حكاية – تعبيرات ليلى علوي بتمثلني جدا” وغيرها.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الجمعة، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

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وأقيم حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وقدمت الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وبدأت فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح اليوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.