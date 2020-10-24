القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر. مهرجان الموسيقى العربية في مصر.. 93 فنانا و28 حفلا

وظهر على السجادة الحمراء للمهرجان، النجوم: يسرا، خالد الصاوي، رانيا يوسف، مي سليم، ميس حمدان، هيلدا خليفة، اَسر ياسين وأسرته، تارا عماد، شيرين رضا، عمرو يوسف، سمير صبري، نسرين طافش، أحمد السقا وزوجته مها الصغير، ليلى علوي، إلهام شاهين، محمد فراج، ياسمين صبري، ريم مصطفى، جومانة مراد مها سليم، كندة علوش .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الوطن العربي يتحدون كورونا من قلب "الجونة السينمائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.