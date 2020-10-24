تراند اليوم : بالفيديو.. داعية لمحمد رمضان وحمادة هلال: الشرع مش جاي يدلعكوا

تحدث الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن موقف الإسلام من أغنية “الشرع محلل أربعة” حيث يتشاجر الفنانان محمد رمضان وحمادة هلال على هذا الاسم.

وقال الجندي: “إن المطرب يجب أن يكون حَذِرا عند التعامل مع ثوابت الدين التي لها كرامتها، مُناشدًا المطرب حمادة هلال سحب أغنيته (الشرع محلل أربعة) والتي يتشاجر عليها مع الفنان محمد رمضان، وعدم إذاعتها إطلاقًا، أو سنضطر إلى مقاضاته أو رفع شكوانا لله ثم للأزهر الشريف”.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المُذاع على فضائية “dmc”: “هذا المطرب طيب وابن حلال ومؤدب ومحترم ومفيش أتنين يختلفوا على أخلاقه”.

وأعرب عن رفضه للزج بالشرع الإسلامي في الأغاني بهذه الطريقة، مشددًا على أن هذه الأغنية كلماتها بشعة، معقبًا: “قبل ما تدوروا على الإهانة اللي جاية من فرنسا والدول الأخرى، شوفوا الإهانة اللي بتتم لدينكم في بلد الأزهر الشريف”.

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وتقدم عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ببلاغ علني للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، مناشدًا إياه بالتدخل لمنع هذه الأغنية، منوهًا بأن الأغنية تقول: “بهدوء كدا من غير صربعة أنا الشرع محللي أربعة يعني هعيش في دلع علطول، وأنا أصلي بموت في الشخلعة”.

وتابع الجدني: “لا أجد كلمات ترد على هذا الإسفاف والتدني في الكلمات، موضحًا أن الشرع أوجد ظروف اجتماعية للزواج، ولكنه مش هوم ديليفري أو على الكيف، متابعًا: “الشرع مش جاي علشان يدلع حضرتك”.

واعتبر الجندي أن اقتران كلمة “الشخلعة” بالشرع فيها تجاوز وإساءة، مستنكرًا ربط العلة من تعدد الزوجات بـ”الشخلعة”، مشددًا على أن الوقار جزء من الأجزاء المكملة للتعامل مع هذا الدين، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: “مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارا”.