فن ومشاهير

تراند اليوم : خناقة علي السوشيال ميديا بسبب هدي المفتي – إتفرج

0 نشر
اميرة محمد 0 تبليغ

Advertisements

أطلت هدى المفتي بإطلالة غير تقليدية بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الرابعة، تميل للجرأة وهذا ما آثار حالة من الجدل حولها.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #هدى_المفي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

 

Advertisements
   

https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy

https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy

https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
 

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا