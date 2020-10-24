تراند اليوم : خناقة علي السوشيال ميديا بسبب هدي المفتي – إتفرج

أطلت هدى المفتي بإطلالة غير تقليدية بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الرابعة، تميل للجرأة وهذا ما آثار حالة من الجدل حولها.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #هدى_المفي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

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