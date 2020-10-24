تراند اليوم : روجينا بتقول للقمر قوم وأنا أقعد مكانك – إتفرج

نشرت الفنانة روجينا صورًا لها من افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

ظهرت روجينا في الصور بإطلالة أنيقة، علقت :”افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة 2020″.

وأُقيم حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.

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