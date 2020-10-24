نيللي كريم تبدأ تصوير "العميل صفر"

رنا صلاح الدين - بدأت الفنانة نيللي كريم اليوم السبت تصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد "العميل صفر"، التي تشارك في بطولته إلى جوار الفنان أكرم حسني، وذلك في الديكور الرئيسي الذي تم تجهيزه خصيصا من أجل العمل.

فيلم "العميل صفر" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانة نيللي كريم والفنان أكرم حسني كلا من الفنانين، لبلبة، وبيومى فؤاد، ومحمد علاء، ودارين حداد، وليلى عز العرب، وآخرين، والعمل فكرة الفنان أكرم حسني والمخرج محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ويخرجه محمد سامي.

تدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول شخص يعمل لصالح إحدى المنظمات السرية، ويجسد شخصيته في الأحداث الفنان أكرم حسني، وفي خلال الأحداث يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، إضافة إلى إن العمل به عدد من مشاهد الأكشن.

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فريق عمل فيلم العميل صفر

وتعيش الفنانة نيللي كريم هذه الأيام حالة من النشاط الفني، حيث أنها تنتظر عرض فيلمها الجديد "خط دم"، التي تشارك في بطولته إلى جوار الفنان ظافر العابدين، ومقرر عرضه يوم 30 من شهر أكتوبر الجاري عبر إحدى المنصات الإلكترونية، والذي يعد من الأعمال الجديدة على الجمهور العربي، وذلك لأن فكرته تدور حول عالم مصاصي الدماء، كما أنها تنتظر عرض حكايتها في مسلسل "نمرة اتنين"، المقرر بدء عرضه يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري عبر إحدى المنصات الإلكترونية أيضا.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم نافست في المارثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بـ100 وش"، الذي شاركها بطولته الفنان أسر ياسين، وحقق نجاح ملحوظ وقت عرضه.