تراند اليوم : رانيا يوسف بطلة الجمهورية وعدت حدود العالمية – إتفرج بالصور

لم تغضب الفنانة رانيا يوسف من سخرية الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من اطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الرابع.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد تداولوا صورة “كوميكس” لرانيا على السجادة الحمراء وإلى جوارها السيدة التي ظهرت في الفيديو الشهير المتداول للراقصة البرازيلية لورديانا.

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وشاركت رانيا يوسف متابعيها عبر تويتر بنشر الصورة عبر حسابها على موقع تويتر في إشارة منها إلى تفاعلها مع الجمهور دون أي رفض للسخرية.

وشهد حفل افتتاح المهرجان العديد من المواقف واللقطات الطريفة التي كان أبطالها النجوم الذين تجاوز عددهم أكثر من 130 فنانًا وفنانة احتشدوا في قاعة المؤتمرات بالجونة خلال حفل الافتتاح ، والذي أقيم لأول مرة فيها بعد ثلاث دورات متتالية أقيم فيها الافتتاح بمنطقة المارينا.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

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وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.