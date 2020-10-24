جاستن بيبر يشارك المقطع الدعائي لفيلم وثائقي جديد، 'الفصل التالي'

رنا صلاح الدين - شارك نجم الغناء الكندي جاستن بيبر المقطع الدعائي لفيلمه الوثائقي القادم، جاستن بيبر: الفصل التالي. يعد الفيلم الجمهور بإلقاء نظرة قريبة على حياة بيبر في أثناء جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تأملات عن حياته التي نشأ فيها تحت الأضواء.
في المشهد الافتتاحي للبرومو الترويجي، علق بيبر على نموه على مدى السنوات العديدة الماضية، وعزا ذلك إلى علاقته الشخصية بالمسيحية.
قال بيبر في الفيديو: "هناك الكثير من الثقة في علاقاتي. كانت هناك أوقات شعرت فيها حقًا، لدي فقط أمل في علاقتي مع الله. هذا لا يعتمد على الخوف. إنه لا يعتمد على ماضي. إنه يعتمد على من أنا حقًا ".
كما تعرض المشاهد في المقطع الدعائي للفصل التالي لقطات من وراء الكواليس لبيبر وهو يتسكع مع تشانس ذا رابر، الذي ظهر في أغنية بيبر، "هولي" وهو فنان تسجيلات أمريكي ومنتج موسيقي.
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