هل أُجبرت النجمة بريانكا شوبرا على الزواج بعد بلوغها الـ35؟

رنا صلاح الدين - ينظر الكثيرون إلى زواج نجمة بوليوود بريانكا تشوبرا والمغني الهوليوودي نيك جوناس على أنه أكثر الزيجات رفيعة المستوى حول العالم.

ومع ذلك، فإن ما قد لا يعرفه الكثيرون هو كيف شعرت نجمة بوليوود حيال الأمر، وكيف كانت كافح في حياتها العاطفية قبل أن تلتقي بجوناس

خلال مقابلة مع Entertainment Tonight، كشفت ممثلة كوانتيكو كيف أنها ضغطت على نفسها للزواج عندما بلغت سن 35. تقول "اعتدت على ممارسة هذا الضغط [للزواج] على نفسي. أنا 35. لن أتزوج أبدا. "

ومضت لتكشف أن والدتها هي التي كانت تهون الأمر عليها عبر تذكيرها بإنجازاتها، وأنها يجب أن تقف بوجه الضغوط المجتمعية. عن ذلك تقول "كانت أمي تقول، "توقف. هل تعرف من أنت؟ انظري إلى الإنجازات التي قمت بفعلها".

في عام 2019، قال شوبرا خلال معرض لوس أنجلوس بيوتيكون: "اتخذت خيارات في حياتي حيث كانت مسيرتي مهمة بالنسبة لي ولم أجد الرجل المناسب. كان عليّ التأكد من أن هذا الضغط ليس إلى ما لا النهائي".