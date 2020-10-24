نجم "تيتانيك" ليس كما نظن.. دي كابريو يكشف أسرار نشأته بمركز لمدمني المخدرات

رنا صلاح الدين - لم تكن بداية حياة النجم ليوناردو ديكابريو ساحرة كما يفترض البعض، حيث عاش الممثل في منزل متواضع إلى حد ما في لوس أنجلوس، مليء بالأشياء الخطيرة ومدمني المخدرات.

في حين قد يعتبر الآخرون أن بداية دي كابريو حزينة ومؤلمة، لكن تشير التقارير أن تلك النشأة ساعدت الممثل أن يجد القوة في أن يصبح نجمًا كبيرًا.

تحدث دي كابريو بجراة كبيرة عن بدايته خلال مقابلة مع SAG-AFTRA، ونُقل عنه قوله: "لقد ولدت في مركز الطبي والصحي Cedars-Sinai، نشأت في منطقة جيدة نوعًا ما لأنها كانت ملاذًا آمنًا لبوكوفسكي الشاعر الورائي حيث كان يتجول ويكتب ".

و قال نجم تيتانيك، " ثم جاءت أقامتي في مركز لمدمني المخدرات. وهذا هو المكان الذي نشأت فيه، ثم انتقلت لاحقًا إلى سيلفر ليك ولوس فيليز لفترة طويلة بعد ذلك. ولكن، نعم، لقد كنت دائمًا - قريب من لوس أنجلوس حيث ولدت ونشأت هنا"

وتابع " كما قلت مرات عديدة من قبل، لم أشعر أبدًا أنني جزء من هوليوود.لطالما شعرت وكأنني غريب. وأعتقد أنه لولا حقيقة أن لدى أمًا، ولولا أنها أخذتني إلى الاختبارات والذهاب إلى المدرسة في بيفرلي هيلز، ربما كان أصبح لي شأن أخر".