سارة التونسي تتصدر محرك البحث بعد إطلالتها في مهرجان الجونة

استطاعت الفنانة سارة التونسي جذب الأنظار إليها خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، عقب ظهورها بإطلالة السندريلا، ما جعلها تصدرت تريندات محرك البحث العالمي "جوجل".

وظهرت سارة خلال الحفل ترتدي فستانًا باللون الفسدقي الفاتح، بتصميم المنفوش من قماشة التل والمكشوف من منطقة الصدر، وأكملت إطلالتها بوضع مكياج رقيق، اعتمدت خلاله على الألوان الهادئة مثل الوردي

والكاشمير.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لا تعرفها عن سارة التونسي:

ممثلة تونسية اسمها الحقيقي (سهير) والذي اختارته والدتها بسبب حبها لشخصية الفنانة الراحلة شادية في فيلم (معبودة الجماهير).

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حاصلة على شهادة الإعلام من تونس.

خاضت أولى تجاربها في التمثيل في فيلم (كارما) مع المخرج خالد يوسف.

ثم شاركت في كل من "حكايتي، ليالينا 80، بـ 100 وش".

والجدير بالذكر أنه انطلق مساء أمس، الجمعة، حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وشهد الحفل التزام كامل بالإجراءات الوقائية والتعقيم للحفاظ على سلامة جميع الحضور، ومن المقرر تستمر فعالياته حتى 31 من نفس الشهر.

وحرصت إدارة مهرجان الجونة السينمائي على تأبين الفنان محمود رضا من خلال عرض استعراضي مستوحى من تصميم رقصات الفنان الراحل محمود رضا وفرقته الشهيرة وحقق نجاحا كبيرا.