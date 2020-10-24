فن ومشاهير

تراند اليوم : تركي آل الشيخ ينهي خلاف اثنين من أهم فناني مصر بعد عام من الخلافات

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أنهى تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية - الخلافات بين الشاعر الغنائي تامر حسين والمطرب والملحن عمرو مصطفى بعد عام من الخلافات.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر تويتر: بتمنى أن الخلاف بينكم ينتهي ... مش متخيل لما حقابل واحد فيكم مايكونش فيه التاني ... وبعدين ياعمرو مين حيجيب ليك عصير الجوافه ... اذا ليا خاطر الخلاف ده ينتهي حالاً.

و رد عمرو مصطفى قائلا: الخلاف انتهي يا ابوناصر خاطرك كبير وتامر اخويا.

فيما رد تامر حسين قائلا: انتهى اى خلاف يا أبوناصر وكلك ذوق ودايماً سباق بالخير وكلنا اخوات الله يباركلك وترجع بالف سلامة ونتجمع على خير.

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