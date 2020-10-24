نانسي عجرم تتصدّر الترند بكليب “إلى بيروت الأنثى” في ساعات

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متابعة بتجــــــــــرد: لم تمرّ إلا ساعات قليلة على طرح كليب أغنية “إلى بيروت الأنثى”، إلاّ وتصدّرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب”، حيث احتلّ الكليب المرتبة الأولى في لبنان وعدد من البلدان العربية.
ويحقق كليب الأغنية رواجًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتلقت عنه نانسي عجرم طيلة الساعات الماضية عشرات الرسائل من زملائها النجوم الذين تهافتوا لتهنئتها والتعبير عن إعجابهم الكبير بالعمل المصوّر الذي يحمل توقيع المخرج سمير سرياني. وأجتمع كثير منهم للثناء على أداء نانسي في التمثيل، بالإضافة الى احتراف الممثلين المشاركين في العمل.
أغنية “إلى بيروت الأنثى” من قصيدة “إلى بيروت الأنثى، مع الاعتذار”، للشاعر الكبير نزار قباني، ألحان د. هشام بولس وتوزيع المايسترو باسم رزق.
تجدر الإشارة إلى أن نانسي عجرم تلقت مع إطلاق عملها الجديد آلاف التعليقات والرسائل الإلكترونية التي أعرب من خلالها محبّوها عن إعجابهم بالكليب، وتصدّر اسم “إلى بيروت الأنثى” المرتبة الأولى في قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر”.
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