فن ومشاهير

تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة: والدي كان نفسه أطلع رقاصة .. بس أنا خيّبت أمله واشتغلت حاجة تانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تحدثت الفنانة شيرين رضا عن علاقتها بوالدها محمود رضا وطلبه الذي لم تستطع أن تنفذه.

وقالت في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة: يمكن أكون البنت الوحيدة في مصر اللي أبوها كان نفسه تطلع رقاصة وخيبت ظنه
ومحصلش.

وأضافت: أبويا راجل عظيم كان عاوز ياخد الرقص في حتة تاني ويخلق فن شعبي
راقي ويعرف الناس فن مصر الأصيل، مكنش حلم سهل لكنه قدر يحققه... لولاه
مكنتش هبقا واقفة هنا ولا هقول بكل فخر إني بنت محمود رضا.

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا