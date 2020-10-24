سينرجي تطرح الإعلان الترويجي لمسلسل "خيط حرير" لمي عزالدين

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت شركة "سينرجي" الإعلان الترويجي الأول لمسلسل "خيط حرير" من بطولة الممثلة المصرية مي عز الدين، وظهرت فيه داخل طائرة خاصة في جو من التشويق والغموض والإثارة، وذلك قبل طرحه على الفضائيات خلال الفترة المقبلة.

"خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر. ويشارك فى بطولته الى جانب مي عز الدين كل من محمود عبد المغني، وسوسن بدر، ونيكولا معوض، ومي سليم، وهنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن، وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وياسمين رحمي، ويوسف عثمان.

العمل تدور أحداثه فى 35 حلقة، وهو العمل الرابع الذي يجمع مي عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016.