فن ومشاهير

تراند اليوم : اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

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سعد عمر 0 تبليغ

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انطلقت فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

وتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان بإطلالات خطفت الأنظار بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.

اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

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اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

   
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