تراند اليوم : اقلع علشان تعدي.. شاهد أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

انطلقت فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

وتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان بإطلالات خطفت الأنظار بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.

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