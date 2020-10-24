شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى:"زنزانة 7" شخصياته مختلفة وقلت لـ أحمد زاهر لازم نقف جنب بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان نضال الشافعى، كان لى الشرف أن أشارك فى فيلم "زنزانة 7"، فالفيلم كان عظيما وشخصياته مختلفة وألوانها جميلة، بالإضافة إلى التمثيل الرائع من كل العاملين فى الفيلم.

وأضاف، أثناء استضافته ببرنامج "واحد من الناس" مع فريق عمل فيلم "زنزانة 7"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى على قناة الحياة، قائلا: "عندما عُرض على الفيلم، وتبناه المنتج أيمن يوسف كان كل تفكيرى أننا كشباب لا بد أن نظهر سويا بشكل رائع، وهنا اقترحت أخى أحمد زاهر فى الدور، وبالفعل تقابلنا وتناقشنا سويا فى العمل، وقلت له نحن بحاجة للوقوف بجانب بعضنا البعض، وكان الفيلم أول تعاون بيننا، على الرغم من أننا أصدقاء منذ زمن.

وتابعت الفنانة منة فضالى: عندما عُرض على الدور قلت له "مش هطلع رقاصة" ورفضته، ولكن بعد ذلك وجدت الدور مختلفا تماما وممتعا، وبه الكثير من التناقضات، وبسبب أننا توقفنا فترة كبيرة أثناء كورونا كانت هناك مشكلة فى بدل الرقص؛ لأن وزنى اختلف وخسرت بعض وزنى، مما أدى إلى اتساع بدل الرقص، وهى مصممة بشكل لا يمكن تضييقه فلم نجد مفرا غير تدبيسها.

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وقال الفنان أحمد التهامى، عندما عُرض علىّ الدور من قِبَل المخرج إبرام نشأت والمنتج أيمن يوسف كنت سعيد جدا؛ لأننى سأعمل مع أصدقائى، فقد شاركت كلا من منة فضالى ونضال الشافعى فى بعض الأعمال السابقة، بالإضافة إلى حبى للفنان أحمد زاهر وكل فريق العمل، وكان دورى فى الفيلم يُدعى مطحنة، وهو دور جديد؛ لأنها تعتبر المرة الأولى التى أقدم فيها دور شر، وكان الدور على الورق اسمه أشرف المركبى، ثم تحول بعد ذلك لمطحنة.

وأضاف: بسبب عدم وجودى فى العروض الخاصة للفيلم قررت أن أقدم هدية لهم، وكانت عبارة عن تصوير غطس حر على مسافة ٢٥ متر، وحملت أفيش الفيلم من داخل أعماق البحر.