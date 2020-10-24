شاهد.. تامر حسني يدعم مؤمن زكريا بأغنية جديد

دعم الفنان تامر حسني لأعب النادي الاهلي مؤمن زكريا،في منحت مرضه التي يمر بها منذ فترة طويلة مما ابعده عن الملاعب .

و أهدي تامر حسني أغنية جديدة لمؤمن ، حيث نشر كليب الأغنية عبر حسابه الرسمي على التواصل الإجتماعي " فيس

بوك - Facebook" ، وظهر في الكلب العديد من نجوم الكرة في مصر، وهم يؤدون الحركة الشهيرة التي كان يقوم بها مؤمن عقب إحراز الأهداف، وعلّق كاتبا: "إهداء الي كابتن مصر مؤمن زكريا.. معاك وفي ظهرك لحد ما ترجع لجمهورك بمليون سلامه ربنا معاك يا بطل".

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يذكر ان مؤمن زكريا قد حضر مؤخرا عرض مسرحية "علاء الدين" للفنان أحمد عز، وبعد انتهاء العرض وجه له عز التحية ودعاه لصعود المسرح وسط هتافات الجمهور بأمنياتهم له بالشفاء، مما أدى لدخوله في نوبة من البكاء على المسرح.