مايا دياب: “خلصت مدتكم”

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

غرّدت النجمة مايا دياب عبر “تويتر” متحدثة عن غياب الدولة اللبنانية.

وقالت: “ربينا مرعوبين من اسرائيل وممنوع نقول إلا دولة العدو.. اليوم بلّش التمرين على كلمة التطبيع، وبلّش يصير مسموح نقول اسرائيل وقريباً التتمة.. دولة مفصومة.. دولة؟؟؟ ليه في دولة أصلاً؟! دولة أمرائها أمراء حرب وخلصت مدتهم من زمان expired وضارب فينا التسمم وعم نموت على البطيء.. لبنان”.

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يذكر أن النجمة اللبنانية مايا دياب وبعد انفجار مرفأ بيروت، أقامت عدة حفلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها من عرضت على شاشات التلفزة تخليداً لضحايا المرفأ الذين قالوا بسبب جشع الطبقة السياسية وفشلها.

وعبّرت في عدة مناسبات دياب عن امتعاضها من هذه الطبقة السياسية التي فقدت الثقة من كافة اللبنانيين.